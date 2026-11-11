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نئے پراجیکٹس سے پہلے متاثرین کے معاوضوں کی ادائیگی لازمی :اسلام آباد ہائیکورٹ

  • پاکستان
نئے پراجیکٹس سے پہلے متاثرین کے معاوضوں کی ادائیگی لازمی :اسلام آباد ہائیکورٹ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے آپریشن رکوانے اور سید پور کو ماڈل ویلیج بنانے سے متعلق کیس میں درخواست گزاروں کے وکلاء کے جزوی دلائل مکمل ہونے پر آئندہ سماعت پر دیگر وکلاء کے دلائل طلب کرلیے۔

گزشتہ روز سو سے زائد درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس انعام امین منہاس نے کہاکہ کسی بھی نئی تعمیر یا پراجیکٹس سے پہلے متاثرین کے معاوضوں کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے ،مسجد نبویؐ کی تعمیر سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پہلے معاوضوں کی ادائیگی کا فیصلہ کیا،وکیل رضوان شبیر کیانی نے کہاکہ سید پور میں ٹوٹل911 متاثرین ہیں، سی ڈی اے انہیں نائن الیون سمجھتا ہے ،یہ ہمیں نائن الیون کے متاثرین کی طرح بنا کر امریکہ کی طرح چڑھائی کرنا چاہتے ہیں،رضوان شبیر کیانی کے دلائل پر کمرہ عدالت میں قہقہے لگ گئے۔

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