عمر قید کی سزا کم از کم 15 سال ضروری ، صدارتی معافی سے کم نہیں ہو سکتی : سپریم کورٹ
قاتل کومعاف کرنا مقتولین کے ورثا کا حق،ایسا نہیں ہوسکتااختیار انتظامیہ اپنے ہاتھ میں لے لے ،جسٹس اشتیاق ابراہیم ملزم گل نواب کو9سال بعدرہائی ملنے پردوبارہ جیل بھجوانے کاحکم،عمرقیدمکمل کرکے رہاہونے والا ملزم مقدمہ سے بری
اسلام آباد (حسیب ریاض ملک)عمر قید کی سزا پانے والے مجرم کو کم از کم 15 سال قید بھگتنا ضروری ہے ، صدارتی معافی یا اچھے رویے کی بنیاد پر بھی سزا کی مدت 15 سال سے کم نہیں کی جاسکتی،سپریم کورٹ نے قتل کے مقدمہ میں عمر قید کی سزا پانے والے ملزم گل نواب کو 9 سال قید کے بعد رہائی ملنے پر دوبارہ جیل بھجوانے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ ملزم نے قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق اپنی سزا پوری نہیں کی۔جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ملزم گل نواب کی بریت سے متعلق اپیل کی سماعت کی۔دوران سماعت بتایا گیا کہ ملزم کو قتل کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم اچھے رویے اور صدارتی معافی کی بنیاد پر مجموعی طور پر 16 سال کی سزا معاف ہونے کے بعد وہ 9 سال قید کاٹ کر جیل سے رہا ہوگیا۔
عدالت نے ملزم کی رہائی کا نوٹس لیتے ہوئے خیبرپختونخوا کے ہوم سیکرٹری اور انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کو طلب کیااور بعد ازاں ملزم کو دوبارہ جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔دوران سماعت وکیل شبیر حسین گگیانی نے ملزم کو دوبارہ جیل بھیجنے کے عدالتی فیصلے پر اعتراض کیا۔جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیئے کہ اگر آپ کے بقول ہمارے فیصلے سے ناانصافی ہوئی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیئے کہ ریاست اگر اسی طرح سزائیں معاف کرتی رہی تو مقتولین کے ورثا کے حقوق کا کیا ہوگا؟ قاتل کی سزا معاف کرنا مقتولین کے ورثا کے حقوق سے متعلق معاملہ ہے ،ایسا نہیں ہوسکتا کہ سزاؤں پر عمل درآمد کا اختیار بھی انتظامیہ اپنے ہاتھ میں لے لے ،بعدازاں مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوی کردی گئی۔علاوہ ازیں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے عمر قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد میرٹ پر بریت کے خواہش مند ملزم نجف خان کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے قتل کے مقدمہ سے بری کردیا۔
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