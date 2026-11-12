صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کا بہترین علاج یقینی بنایا جائے :پرویز الٰہی

  • پاکستان
عمران خان کا بہترین علاج یقینی بنایا جائے :پرویز الٰہی

بانی پی ٹی آئی کی صحت متاثر ہو رہی انہیں مسلسل نگہداشت کی سخت ضرورت ہے پی ٹی آئی صدر سے پارٹی ارکان اسمبلی کی ملاقات ، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال

لاہور(سیاسی نمائندہ)مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الٰہی سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی و پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا،ملاقات میں رکن قومی اسمبلی میاں محمد غوث، ارکان پنجاب اسمبلی چودھری اعجاز شفیع، ضمیر الحسن بھٹی، ڈاکٹر فیصل جمیل ، منظور وڑائچ ایڈووکیٹ اور سیف الٰہی شریک تھے ،اس موقع پر پرویز الٰہی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی صحت روز بروز سخت متاثر ہو رہی ہے ۔ انہیں بینائی کم ہونے اور ہائی بلڈ پریشر کی صورتحال کے پیش نظر مسلسل نگہداشت کی سخت ضرورت ہے ،انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کی مکمل صحت کی بحالی تک ان کا بہترین علاج یقینی بنایا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 251 پوائنٹس کی مندی، 20 ارب منافع

سونا 3400 روپے مزید سستا، ڈالر کی قدر کم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 65.090 ارب کے سودے

آسٹریلوی اعانت سے چلنے والے پروجیکٹ پراسٹیک ہولڈرزورکشاپ

بنگلہ دیش کا فضائی و بحری روابط مضبوط بنانے پر زور

پاکستانی کمپنیوں کو آٹو مکینیکا استنبول 2027 میں شرکت کی دعوت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak