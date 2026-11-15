آئینی عدالت میں وزیراعلیٰ سپیکرپختونخوا سمیت 9ارکان اسمبلی کی گرفتاری کیخلاف درخواست دائر
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی سمیت 9 ارکان اسمبلی کی گرفتاری اور حراست کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں آئینی درخواست دائر کر دی ہے۔
ایڈووکیٹ معظم بٹ کے ذریعے دائر درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ منتخب عوامی نمائندوں کو حراست میں رکھنا عوام کے انتخابی مینڈیٹ کو غیر مؤثر بنانے کے مترادف ہے ، ریاستی ادارے منتخب نمائندوں کی سیاسی سرگرمیوں اور پارلیمانی کردار کو روکنے کے مجاز نہیں ہو سکتے۔
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