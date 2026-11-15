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اینکر ربیعہ قتل کیس:ملزم احسن طاہر کا مزید 4روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

  • پاکستان
اینکر ربیعہ قتل کیس:ملزم احسن طاہر کا مزید 4روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

راولپنڈی (این این آئی) اینکر ربیعہ احسن طاہر کے مبینہ قتل کیس میں ملزم احسن طاہر کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔

ملزم احسن طاہر کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد سینئر سول جج محمد نصر اللہ وٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت سے ملزم کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، عدالت نے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 

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