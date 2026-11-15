پاک فوج کی لیپہ میں عالمی یوم ذیابیطس پرخصوصی آگاہی تقریب
مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں، طلبہ، اساتذہ کی کثیر تعداد میں شرکت
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وادی لیپہ میں عالمی یوم ذیابیطس پر پاک فوج کے زیر اہتمام خصوصی آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں، جامعات کے طلبہ اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔تقریب کا مقصد عوام میں ذیابیطس کی علامات، وجوہات اور اس سے بچا ؤکے لیے ضروری احتیاطی تدابیر کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔
اس موقع پر مقررین نے ذیابیطس سے بچا ؤ اور صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرز زندگی کو ناگزیر قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزمرہ معمولات میں مثبت تبدیلیاں اپنا کر ذیابیطس کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے ۔تقریب کے اختتام پر ذیابیطس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شرکا نے پاک فوج کی کاوش کو سراہا ۔
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