صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریڈیو حملہ کیس :آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع

  • پاکستان
ریڈیو حملہ کیس :آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع

انسداد دہشتگردی عدالت سے غیر فعال وزیراعلیٰ پختونخوا ودیگر کو نوٹس جاری عدم پیشی پر اشتہاری قرار،دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہونگے :پراسیکیوشن

پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک)انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد ملزم غیر فعال وزیراعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کردی ۔عدالت نے سہیل آفریدی اور عامر چمکنی کو فوجداری  قانون کی دفعہ 87 کے تحت نوٹس جاری کر دئیے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق دونوں کے خلاف نوٹس گھر اور دفتر پر آویزاں کئے جائیں گے ،سہیل آفریدی پیش نہ ہونے پرعدالت فوجداری قانون کی دفعہ 512 کے تحت انہیں اشتہاری قرار دینے کے ساتھ ہی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کردے گی،واضح رہے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں سہیل آفریدی کو ریڈیو پاکستان کی درخواست پر نامزد کردیا گیا ہے ، پراسیکیوشن کے مطابق حملہ کیس میں 80 سے زائد ملزمان نامزد ہیں اور کیس کا ٹرائل زیر سماعت ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak