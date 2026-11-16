صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعصب مسترد، افہام و تفہیم کو فروغ د یا جا ئے ، صدر ،وزیر اعظم

  • پاکستان
تعصب مسترد، افہام و تفہیم کو فروغ د یا جا ئے ، صدر ،وزیر اعظم

اسلام آباد(اے پی پی )پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم برداشت ورواداری آج پیر کومنایاجائے گا ، صدرمملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے پیغام میں سول سوسائٹی پر زور دیا ہے کہ وہ معاشرے میں تعصب کو مسترد کرتے ہوئے افہام و تفہیم کو فروغ دیں۔

 انہوں نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں مدد کریں جہاں ہر فرد عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزار سکے ۔ صدرمملکت نے مذہبی سکالرز، کمیونٹی رہنماؤں، ماہرین تعلیم، میڈیا اور سول سوسائٹی سے تعصب کے خلاف آواز بلند کرنے کی اپیل کی ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا علمائے کرام، اساتذہ، ذرائع ابلاغ، سول سوسائٹی، سرکاری اداروں اور ہر شہری، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تعصب کو مسترد کریں، باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

2035 تک کرکٹ کے بڑے ایونٹس کے شیڈول کی منظوری

محمد یوسف اور ثنا میر پی سی بی ہال آف فیم 2025 میں شامل

ٹی 20بلائنڈایشیاکپ:پاکستان کی بنگلہ دیش کوشکست

دوسراون ڈے :انگلینڈ کاشاندارکم بیک آسٹریلیاکو135رنزسے ہرادیا

پاک سری لنکاٹیسٹ سیریز،قومی سکواڈکا ٹریننگ سیشن

ویمنز ایمرجنگ نیشنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم کو نیدرلینڈز کے ہاتھوں شکست

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak