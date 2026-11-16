صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی خلائی سائنسدان کی ویانا اجلاس میں شرکت ، بارش کاپانی محفوظ بنانے کی موبائل ایپ متعارف

  • پاکستان
پاکستانی خلائی سائنسدان کی ویانا اجلاس میں شرکت ، بارش کاپانی محفوظ بنانے کی موبائل ایپ متعارف

لاہور (اے پی پی) پاکستانی خلائی سائنسدان نے بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے اور آبی وسائل کے بہتر انتظام کے لیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی مدد سے جدید حل پیش کر دیا۔۔۔

 پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر خالد محمود نے آسٹریا کے شہر ویانا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسی موبائل ایپ متعارف کرائی ہے جو بارش کے پانی کے بہائو کا تخمینہ لگانے اور پانی ذخیرہ کرنے کے موزوں مقامات کی نشاندہی میں مدد فراہم کرتی ہے ۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ آبی وسائل کے انتظام سے متعلق ناقص فیصلوں کی ایک بڑی وجہ مستند سائنسی معلومات کی عدم دستیابی ہے کیونکہ زمینی سطح پر ڈیٹا جمع کرنا مہنگا عمل ہے ،محدود بجٹ کی صورت میں اکثر اسے سب سے پہلے نظر انداز کر دیا جاتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ ڈیٹا اس مسئلے کا ایک موثر متبادل فراہم کرتا ہے تاہم متبادل سائنسی ڈیٹا اور ماڈلز تیار کرنا ہی کافی نہیں بلکہ انہیں آسان اور صارف دوست مصنوعات کی شکل میں ڈھالنا بھی ضروری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذیابیطس مریضوں کے دانتوں کی بحالی پر اہم تحقیق

لبنان:100برس سے زائد عرصے سے فلافل بیچنے والا خاندان

خلا میں نمودار ہونے والے پُراسرار سِگنل کا معمہ حل

اے آئی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ، سائنسدان کا انتباہ

ویپنگ خطرناک دائمی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی :تحقیق

امریکا:گھر کا سودا خریدنے گئی خاتون نے بڑی لاٹری جیت لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak