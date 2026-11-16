صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کئے جانے کا امکان

  • پاکستان
قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کئے جانے کا امکان

اسلام آباد (آئی این پی )قومی اسمبلی کا اجلاس ایک پھر ری شیڈول ہونے کا امکان ہے ۔وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آج (پیر کو ) اجلاس طلب کرنے کی سمری تاحال تک صدر کو نہیں بھجوائی۔

پارلیمانی ذرائع کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے آج (پیر کو ) شام 5 بجے اجلاس طلب کرنے کی سمری وزیراعظم کو بھجوائی تھی۔ذرائع نے بتایا کہ صدر اور وزیراعظم کی ملاقات میں اجلاس ری شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔پارلیمانی ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس اب آئندہ ہفتے طلب کئے جانے کا امکان ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فریال محمود پر کرش تھا اور ان ہی سے شادی بھی کی:دانیال راحیل

شازیہ خشک کی موسیقی سے توبہ،شرعی پردہ اختیار کرلیا

اسماعیل تارا کی چوتھی برسی 24نومبر کو منائی جائے گی

شوہر انتہائی معاون اور سکون کا باعث :کترینہ کیف

لائیو شو کے دوران سٹیج پر حملہ کامیڈین تشدد کا نشانہ بن گیا

خاندان کو خوشگوار اور مطمئن رکھنا حقیقی کامیابی :فضیلہ قاضی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak