صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خرم ذیشان کا پارٹی عہدے ، سینیٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان

  • پاکستان
خرم ذیشان کا پارٹی عہدے ، سینیٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان

استعفیٰ آج ارسال کر دوں گا، ووٹ عمران کی امانت :پی ٹی آئی رہنما گولڈ مائننگ الزامات لگانے والوں کیخلاف کارروائی بھی کرینگے :بیان

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر خرم ذیشان نے پارٹی عہدے اور سینیٹ کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنا   استعفیٰ آج پارٹی قیادت کو ارسال کر دیں گے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ویڈیو بیان میں خرم ذیشان نے کہا کہ پارٹی عہدے اور سینیٹ کی نشست سے استعفیٰ آج پارٹی چیئرمین، جنرل سیکرٹری، اپوزیشن لیڈر اور پارلیمانی لیڈر کو ارسال کر دیں گے ، اگر پارٹی استعفیٰ قبول نہیں کرتی تو بھی میراووٹ عمران خان کی امانت ہے اور وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے ،آئندہ کسی بھی انتخاب میں پارٹی ٹکٹ کا خواہشمند نہیں ہوں ، خواہ وہ سینیٹ کا انتخاب ہو یا کوئی اور ، وہ صرف ایک عام پارٹی کارکن اور پاکستانی کی حیثیت سے اپنے ضمیر کے مطابق عمران خان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ۔خرم ذیشان نے کہا کہ گولڈ مائننگ کے الزامات لگانے والوں کے خلاف ہتک عزت کی قانونی کارروائی بھی شروع کریں گے ،اس کیلئے دوست وکلا سے مشاورت کرینگے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذیابیطس مریضوں کے دانتوں کی بحالی پر اہم تحقیق

لبنان:100برس سے زائد عرصے سے فلافل بیچنے والا خاندان

خلا میں نمودار ہونے والے پُراسرار سِگنل کا معمہ حل

اے آئی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ، سائنسدان کا انتباہ

ویپنگ خطرناک دائمی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی :تحقیق

امریکا:گھر کا سودا خریدنے گئی خاتون نے بڑی لاٹری جیت لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak