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وطن کی خاطرقربانیاں دینے والے قومی ہیروہیں،شیری رحمن

  • پاکستان
وطن کی خاطرقربانیاں دینے والے قومی ہیروہیں،شیری رحمن

اسلام آباد(آن لائن) پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمن نے بلوچستان میں دہشتگردوں کی جانب سے سکیورٹی فورسز پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے۔۔۔۔

 شہید میجر عمر منہاس ناصر اور حوالدار محمد عدنان خان کو خراج عقیدت پیش کیا ۔انہوں نے کہا وطن کی خاطر قربانیاں دینے والے ہمارے قومی ہیرو ہیں، شہدا کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، دہشتگرد اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ۔ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی سکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ 

 

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