صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی وزیر سالک حسین نے وزیر اعلیٰ کے قانونی نوٹس کا جواب دیدیا

  • پاکستان
وفاقی وزیر سالک حسین نے وزیر اعلیٰ کے قانونی نوٹس کا جواب دیدیا

لاہور (سیاسی نمائندہ،مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر چودھری سالک حسین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے قانونی نوٹس کا جواب دے دیا۔

ذرائع کے مطابق سالک حسین نے تحریری جواب بھجوا دیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں کرپشن سے متعلق بیان پر وفاقی وزیر کو 5 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیجا تھا ۔ ترجمان مسلم لیگ ق نے تصدیق کی ہے کہ سالک حسین کی جانب سے قانونی نوٹس کا باقاعدہ جواب ارسال کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذیابیطس مریضوں کے دانتوں کی بحالی پر اہم تحقیق

لبنان:100برس سے زائد عرصے سے فلافل بیچنے والا خاندان

خلا میں نمودار ہونے والے پُراسرار سِگنل کا معمہ حل

اے آئی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ، سائنسدان کا انتباہ

ویپنگ خطرناک دائمی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی :تحقیق

امریکا:گھر کا سودا خریدنے گئی خاتون نے بڑی لاٹری جیت لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak