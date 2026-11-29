مکہ دفاعی اتحاد میں سٹریٹجک تعاون کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت:سعودی وزیر دفاع
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا مکہ دفاعی اتحاد کے رکن ممالک کے درمیان سٹریٹجک تعاون کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے جبکہ اتحاد بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم سے ملاقات کرکے انہیں بے حد خوشی ہوئی۔شہزادہ خالد بن سلمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آباد میں مکہ دفاعی اتحاد کے تحت سٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ انہوں نے اجلاس میں شریک اعلیٰ حکام کو سعودی قیادت کی جانب سے خصوصی خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ ان کے مطابق ملاقات اور اجلاس کے دوران اتحاد کے رکن ممالک کے درمیان سٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ اجلاس میں استنبول اوراسلام آباد میں ہونے والے اجلاسوں کے نتائج کو آگے بڑھانے اور ان پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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