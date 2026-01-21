صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ بی ایل زرعی سروسزلمیٹڈ کی جانب سے خوشیاں دا میلہ فیسٹیول کا انعقاد

  • کاروبار کی دنیا
ایچ بی ایل زرعی سروسزلمیٹڈ کی جانب سے خوشیاں دا میلہ فیسٹیول کا انعقاد

کراچی (بزنس ڈیسک) ایچ بی ایل زرعی سروسز لمیٹڈ جو کہ ایچ بی ایل کاذیلی ادارہ ہے نے دیہی سطح پر منفرد اور تاریخی اقدام خوشیاں دا میلہ کاآغاز کیا ہے۔

یہ پاکستان کے زرعی علاقوں کے لیے مخصوص اپنی نوعیت کا پہلا زرعی کمیونٹی فیسٹیول ہے ۔ میلے کی افتتاحی تقریب چک 305-ای بی، بوریوالا میں منعقد ہوئی جو ایک مکمل دیہی ماحول پر مشتمل مقام ہے ۔خوشیاں دا میلہ کو ایک خاندانی اور دیہی تہوار کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے جہاں پر شرکاء کیلئے مفت کھانے کے اسٹالز، بذریعہ قرعہ اندازی ہزاروں روپے کے نقد انعامات اور بچوں کی تفریح کیلئے مفت جھولے بھی لگائے گئے جس سے میلہ میں شریک کسانوں اور ان کے اہلِ خانہ کو خوشگوار تفریحی ماحول فراہم کیا گیا ۔ایچ بی ایل زرعی سروسز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ خوشیاں دا میلہ جیسی تقریبات کا انعقاد ہمارے اس یقین کی عکاسی ہے جس میں ہم کسانوں کیلئے ایک مربوط زرعی خدمات کا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں  ۔ایچ بی ایل زرعی کے چیف مارکیٹنگ آفیسر محمد عمرنے کہا کہ خوشیاں دا میلہ کسانوں تک ان کی اپنی زمین پر، احترام اور شمولیت کے احساس کے ساتھ پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاند پر رہائش کیلئے بُکنگ شروع، پیشگی ادائیگی کا اعلان

گرم کافی ہزاروں مائیکرو پلاسٹک ذرات خارج کرنیکا سبب

جہاز کی کھڑکی میں چھوٹا سا ’’سوراخ ‘‘کیوں ہوتا ہے

سورج سے خارج لپٹوں سے امریکا و یورپ جگمگا اٹھے

بچوں کو کھانا کھلاتے وقت موبائل دینے کی دشمنی نہ کیجئے

سال کا سب سے اداس کن دن بلیو منڈے کیا ہے

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak