صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:رکشہ ڈرائیوروں کیلئے لائسنس کا حصول مزید آ سان

  • فیصل آباد
چنیوٹ:رکشہ ڈرائیوروں کیلئے لائسنس کا حصول مزید آ سان

شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کیلئے عملی اقدامات کیے جا رہے :ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر چنیوٹ میں رکشہ ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا مزید آسان بنا دیا گیا ہے ۔ سپیشل مہم کے تحت رکشہ ڈرائیوروں کے لیے الگ کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے ، جہاں سابقہ لرنرز کو رینیو کروانے سمیت نئے لائسنس بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی یہ مہم جاری ہے اور اتوار کا دن خصوصی طور پر رکشہ ڈرائیوروں کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں۔ سپیشل مہم کے دوران مستفید ہونے والے ڈرائیوروں نے ٹریفک پولیس کے اقدامات کو سراہا۔اس حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانوناً جرم ہے ۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آج ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر