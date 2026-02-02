صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

  • فیصل آباد
سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

کاشف نواز رندھاوا کی سابق گو رنر سے ملاقات، روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)چیئرمین الوفا فاؤنڈیشن پاکستان چودھری کاشف نواز رندھاوا نے سابق گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمن سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اخلاقی اقدار کے فروغ، ہنر مندی اور باوقار روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر میاں بلیغ الرحمن نے کہا کہ نوجوان نسل قوم اور امت کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ الوفا فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور روزگار کیلئے شروع کیے گئے منصوبے قابلِ تحسین ہیں، جن کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔سابق گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ تجارتی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافے سے دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ پاکستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔

چیئرمین الوفا فاؤنڈیشن پاکستان چودھری کاشف نواز رندھاوا نے کہا کہ الوفا فاؤنڈیشن نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور ہنر مندی کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور حکومتِ پاکستان کے ساتھ مل کر ایسے منصوبے آگے بڑھائے جا رہے ہیں جو نوجوانوں کو بااختیار بنانے میں مؤثر ثابت ہوں گے ۔انہوں نے سابق گورنر پنجاب سے الوفا فاؤنڈیشن پاکستان کی سرپرستی کی درخواست کی، جسے بلیغ الرحمن نے قبول کرتے ہوئے فاؤنڈیشن کے ساتھ بھرپور تعاون اور سرپرستی جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر