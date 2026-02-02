صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:وارداتوں کے دوران شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال:وارداتوں کے دوران شہری مال وزر سے محروم

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔

 تھانہ سمبڑیال کے علاقہ موضع کوٹ دڑاں میں قیصر محمود کے ڈیرہ سے 18ہزار روپے کی بجلی کی تار ، مان پور ساہووالہ میں جاوید کا موبائل فون ،کوٹ دڑاں میں واقع مسجد الرحیم سے یوپی ایس کی بیٹری مالیت40ہزارروپے ،ناگریانوالہ جیٹھی کے میں وقاص علی کا چارجنگ پر لگا ہواموبائل فون جبکہ لوپووالی ایئرپورٹ روڈ پر زیر تعمیر پلازہ سے سریا شٹرنگ ،الیکٹرک موٹرپانی والی سمیت دیگر جبکہ نہراپر چناب روڑس منگوبہرام کے قریب ٹکی ٹافی کے سیلز مین سے دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئو ں نے 40ہزارروپے اورموبائل فون چھین لیا اورفرار ہوگئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فائر سیفٹی چیکنگ جاری، مارٹ انتظامیہ کو 2 روز کی مہلت

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان طلب کر لیا گیا

سابق گورنر بلیغ الرحمن الوفا فاؤنڈیشن کی سرپرستی پر رضا مند

چنیوٹ:ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

سمندری:چودھری شہباز بابر کی رہائش گاہ پر سیاسی رہنماؤں کی ملاقات

شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر