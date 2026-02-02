صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ ، معلمات کو درپیش مسائل حل کئے جا رہے :اکرم اشرف

  • گوجرانوالہ
اساتذہ ، معلمات کو درپیش مسائل حل کئے جا رہے :اکرم اشرف

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار ) چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن حافظ آباد اکرم اشرف نے کہا ہے کہ ضلع بھر کے سرکاری سکولوں کے اساتذہ اور معلمات کو درپیش مسائل کے بروقت اور مؤثر حل کے لیے ٹھوس اور نتیجہ خیز اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کے افسران اور ماتحت عملے کو اپنی مجموعی کارکردگی بہتر بنانے اور تمام امور میں میرٹ پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کا پابند بنا دیا گیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجلاس کے بعد میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی ترقی، سروس معاملات اور دیگر انفرادی و اجتماعی مسائل کے حل میں بلاجواز تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کے دفاتر میں عرصہ دراز سے زیر التواء پڑی فائلوں کے فوری تصفیے کے لیے افسر وں اور عملے کو واضح اور سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کی تعلیم دوست پالیسی کے تحت کسی بھی معلم یا معلمہ کی فائل غیر ضروری طور پر روکنے کی روایت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے ، اور اب تمام کیسز کو مقررہ مدت کے اندر نمٹایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر