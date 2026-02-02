ساہیوال میں آٹا 140روپے کلو ہوگیا، شہری سراپا احتجاج
ساہیوال (خبرنگار)ساہیوال میں آٹے کی قیمتوں میں ایک بار پھرا ضافہ،آٹا 140روپے فی کلو میں فروخت،غریب وعام افرادسراپااحتجاج بن گئے ،
مہنگائی کوکم کرنے کے دعوے ٹھس ہوکر رہ گئے ۔ گندم عام مارکیٹ سے غائب ہوتے ہی فلو ر ملزمالکان نے آٹا کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کرکے لوٹ مار کا سلسلہ شرو ع کردیا ہے ۔ 90روپے کلو میں فروخت ہونے والاآٹا140روپے فی کلو تک پہنچ گیا ۔ شہریوں کاکہناہے کہ ذخیرہ اندوزگندم سٹاک کرکے مہنگے داموں فروخت کررہے ہیں اور عام مارکیٹ میں15کلو کا تھیلا 1950روپے تک فروخت ہورہاہے ۔حکام نوٹس لیکر اقدام کریں۔