صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا :بلال فاروق تاڑر

  • گوجرانوالہ
وطن عزیز کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا :بلال فاروق تاڑر

سوہدرہ(نمائندہ دنیا )رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ ہماری سیاست کا محور مخلوق خدا کی خدمت ہے ہم نے ہمیشہ مثبت اور تعمیری سیاست کو فروغ دیا ہے اور منفی سیاست کی حوصلہ شکنی کی ہے ۔

سینئر رہنما بابر علاؤالدین اور اختر حسین اعوان کی جانب سے ظہرانہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ ن نے وطن عزیز کو سنگین بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ،ہم علاقے میں تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بریگیڈیئر(ر) بابر علاؤالدین نے پورا علاقہ اور بلخصوص سوہدرہ کے لیے جو کام کیا ہے وہ بلاشبہ قابل ستائش ہے یہی وجہ ہے کہ عوام ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے ۔بابر علاؤالدین کا کہنا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ بلال فاروق تارڑ جیسا پڑھا لکھا اور درد دل رکھنے والا ایم این اے ہمیں ملا ، سوہدرہ ہمیشہ سے مسلم لیگ ن کا قلعہ رہا ،میں نے ہمیشہ عہدے یا بغیر عہدے کے سوہدرہ کیلئے نیک نیتی سے کام کیا ، سوہدرہ کیلئے پچھلے 10 سال میں ایک ارب روپے کے ترقیاتی کام کروا ئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا آپریشن ناقص گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ملزم گرفتار

بلند و بالا عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا آغاز

فری میڈیکل کیمپ 800 مریضوں کا معائنہ

کوٹ ادو، ویلڈنگ کی دکان میں دھماکا، دونوجوان زخمی

دائرہ دین پناہ شہر کے تمام منی پٹرول پمپ سربمہر

انسداد پولیو مہم،کوٹ ادو میں اڑھائی لاکھ سے زائد بچے ہدف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر