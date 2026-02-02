صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک معاشی استحکام، ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گیا :لیگی رہنما

  • گوجرانوالہ
ملک معاشی استحکام، ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گیا :لیگی رہنما

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مسلم لیگ (ن)کے رہنماوسابق میئر ڈاکٹر ذوالفقار علی نورانی اور سابق چیئرمین ڈاکٹر ندیم سیف نے کہا ہے کہ۔۔۔

وزیر اعظم شہباز شریف کی ر ہنمائی میں ملک معاشی استحکام، ترقی اور روزگار کے نئے دور میں داخل ہو گیا ، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت ترقی کے ریکارڈ قائم کر رہی ، مسلم لیگ (ن) نے ہمیشہ عوامی فلاح وبہبود کے کام کئے ہیں، وزیراعلیٰ مریم نواز کاعوام کیلئے احساس پروگرام، راشن کارڈ،رمضان پیکج ودیگر پروگرام عوام سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کا آپریشن ناقص گوشت سپلائی کرنے کی کوشش ناکام ملزم گرفتار

بلند و بالا عمارتوں کے سیفٹی آڈٹ کا آغاز

فری میڈیکل کیمپ 800 مریضوں کا معائنہ

کوٹ ادو، ویلڈنگ کی دکان میں دھماکا، دونوجوان زخمی

دائرہ دین پناہ شہر کے تمام منی پٹرول پمپ سربمہر

انسداد پولیو مہم،کوٹ ادو میں اڑھائی لاکھ سے زائد بچے ہدف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر