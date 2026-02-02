صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس انکیوبیشن سینٹر سے خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا:مرزا عدنان

  • گوجرانوالہ
بزنس انکیوبیشن سینٹر سے خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا:مرزا عدنان

گجرات(سٹی رپورٹر )نائب صدر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرزا عدنان فیصل نے کہا ہے کہ۔۔۔

ہم صوبائی وزیر صنعت وتجارت شافع حسین کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پنجاب سمال انڈ سٹریز کارپوریشن کے اجلاس میں خواتین کیلئے گجرات میں خواتین بزنس انکیوبیشن سینٹر کے قیام کی منظور ی دی جس سے خواتین کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔اور کاروبار کیلئے بلاسود قرضے ملیں گے ،لیہ اور ملتان کے بعد گجرات میں خواتین انکیوبیشن سینٹر کا قیام خوش آئند ثابت ہوگا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر