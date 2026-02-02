صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں حملے ،حکومت بسنت منانے کا فیصلہ واپس لے :پیر دائود

  • گوجرانوالہ
بلوچستان میں حملے ،حکومت بسنت منانے کا فیصلہ واپس لے :پیر دائود

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)امیر جماعت رضا ئے مصطفی پاکستان مولانا پیر محمد داؤد رضوی نے کہا ہے کہ۔۔۔۔

بلوچستان میں گزشتہ روز سکیورٹی فورسز کے 15جوانوں اور کئی شہریوں کی شہادت قومی سانحہ ہے لہذا حکومت پنجاب لاہور میں بسنت منانے کے فیصلے کو واپس لے ۔انہوں نے کہا کہ مسلمان ہونا تو دور کی بات لوگ انسانیت کے اصول بھی بھول گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ بسنت کے نام پر شور و غل اور میوزیکل پروگرام شہدا کے لواحقین سے مذاق ہے ۔انہوں نے کہا کہ شبِ برأت کے موقع پر آتشبازی کرنیوالوں کا بھی محاسبہ کیا جائے ۔

 

