صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن میڈیکل آفیسر کو ہراساں کرنے پر تحقیقات کا حکم

  • گوجرانوالہ
ویمن میڈیکل آفیسر کو ہراساں کرنے پر تحقیقات کا حکم

سمبڑیال ( نامہ گار )ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے ڈاکٹر محسن جاوید قائم مقام ایم ایس ٹی ایچ کیو سمبڑیال کیخلاف اپنے ہی ہسپتال کی ویمن میڈیکل آفیسر کو ہراساں کرنے سمیت دیگر الزامات پر سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اتھارٹی سیالکوٹ کو تحقیقات کا حکم دے دیا ۔

 ڈپٹی کمشنر نے یہ حکم حنا اشرف ویمن میڈیکل آفیسر ٹی ایچ کیو سمبڑیال کی تحریری درخواست پر دیا ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ سی ای اوڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اتھارٹی سیالکوٹ کے تحریری حکم پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروگرام کلینک آن وہیلز پر ڈیوٹی دے رہی ہے مگر ٹی ایچ کیو ہسپتال کے قائم مقام ایم اس محسن جاوید نا صرف مجھے ہراساں کر رہا ہے بلکہ روسٹر کے مطابق ڈیوٹی کرنے اور غیر حاضر قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حکام کو رپورٹ دینے کی مسلسل دھمکیاں اور سی ای او کے حکامات کو نظر انداز کرنے کا کہہ رہا ہے جبکہ بار بار جبر اور شدید ذہنی دباو کے ساتھ ساتھ پیشہ وارانہ ہراساں کر رہا ہے جس پر سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اتھارٹی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے محکمہ صحت کے تین افسران ڈاکٹر نوید سڈل ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپٹال کوٹلی لوہاراں کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئر پرسن جبکہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر مریم نواز ہیلتھ کلینک ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمبڑیال کو ممبران مقرر کر دیا اور ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ پانچ روز کے اندر شفاف انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ