صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو جونیئر کھلاڑی ایجوکیشن بورڈ ہاکی ٹیم میں سلیکٹ

  • گوجرانوالہ
دو جونیئر کھلاڑی ایجوکیشن بورڈ ہاکی ٹیم میں سلیکٹ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)پرائم ہاکی کلب رجسٹرڈ تتلے عالی نوشہرہ ورکاں کے دو جونیئر کھلاڑی رانا فہد علی گول کیپر اور عبداﷲ عمران فل بیک پاکستان ایجوکیشن بورڈ ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے

دونوں کھلاڑی گزشتہ روز سیالکوٹ ائیرپورٹ سے انٹرنیشنل ہاکی ٹور کیلئے عمان روانہ ہو گئے یہ دونوں پنجاب گروپ آف کالجز گوجرانوالہ ہاکی ٹیم کا بھی حصہ ہیں اس موقع پر پرائم ہاکی کلب کے جنرل سیکرٹری و کوچ رانا نذیر نے بتایا کہ کلب کے پانچ کھلاڑی اس سے قبل انٹرنیشنل ہاکی ٹورنامنٹس میں حصہ لے چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر سات کھلاڑی پاکستان ایجوکیشن بورڈ ہاکی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں جو ہمارے کلب کے لئے ایک اعزاز اور ریکارڈ ہے عوامی و سماجی حلقوں نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کلب انتظامیہ اور کھلاڑیوں کو مبارکباد دی اور اسے مسلسل محنت اور بہتر تربیت کا نتیجہ قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ