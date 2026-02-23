صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :سکول ،سرکاری عمارتیں سیوریج سہولت سے محروم

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :سکول ،سرکاری عمارتیں سیوریج سہولت سے محروم

تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی کے سکول وسرکاری عمارتیں سیوریج جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں ۔

 تتلے عالی میں گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول فار بوائز،پولیس سٹیشن،وٹرنری ہسپتال،بنیادی ہیلتھ یونٹ،ریسکیو1122 ودیگر سرکاری عمارتوں میں نکاسی آب،سیوریج نالہ کی سہولت میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے روز مرہ میں استعمال ہونے والا پانی اور برساتی پانی گزشتہ 30برسوں سے عمارتوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے ،لیکن متعلقہ اداروں کے افسرا ور عملہ خاموشی اختیار کئے ہوئے ہے ۔رانا علی حسن سمیت ملت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دیگر رہنماؤں اعلیٰ حکام سے اصلا ح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹیں نظر انداز، پھلوں کی قیمتیں بے قابو، خریدار پریشان

وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے اثرات علاقائی کردار پراہم : رانا مشہود

روزہ صبر، ہمدردی اور اتحاد کا درس دیتا :سیکرٹری اوقاف

وزیر ہاؤسنگ کی حلقے میں کھلی کچہری

نگہبان دسترخوان، خدمتِ خلق کا حسین امتزاج :ڈی جی فوڈ

فرنیچر انڈسٹری کے فروغ کیلئے بجٹ تجاویز طلب:سی ای او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ