صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر صحت آئل سے اشیاکی تیاری ، نوٹس لینے کامطالبہ

  • گوجرانوالہ
مضر صحت آئل سے اشیاکی تیاری ، نوٹس لینے کامطالبہ

موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اوراسکے گردنواح میں رمضان المبارک میں سموسے ’پکوڑے ’جلیبی سمیت دیگر اشیاء کی تیاری میں غیر معیاری اورمضر صحت آئل استعمال ہونے لگا

علاقہ بھرمیں دکانداروں نے زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں ان اشیاء کی تیاری میں مضر صحت تیل استعمال کرنا شروع کردیاہے جس سے شہریوں کی بڑی تعداد کے بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ لاحق ہوگیا ہے ۔شہریوں نے فوڈ اتھارٹی اور انتظامیہ سے مطالبہ کیاہے کہ غیرمعیاری اشیا فروخت کرنیوالوں کیخلاف مقدمات درج کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپریم کورٹ ، بزرگ مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

جڑواں شہروں میں بھکاریوں کیخلاف کریک ڈائون، 452گرفتار

اسلام آباد، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 5ون وہیلرز گرفتار

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،86مشکوک افراد تھانے منتقل

طلبہ کی فلاح و بہبود،تعلیمی ترقی حکومت کی اولین ترجیح،فیصل راٹھور

دہشتگردی کے خاتمہ کیلئے قوم فوج کے ساتھ،گورنر پنجاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ