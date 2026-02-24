صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال : نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ قائم، گزرنا محال

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال : نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خود ساختہ ڈمپنگ پوائنٹ قائم، گزرنا محال

انتظامیہ کی غفلت سے سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کے ٹھیکیدار شہری بھر سے ڈمپر وں کے ذریعے کوڑا کر کٹ پھینکنے لگے ، نہر کا پانی آ لودہ ، کچرے کے با عث چند سال قبل تیار کی گئی سڑک بھی برباد ہونے لگی

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ویسٹ مینجمنٹ ٹھیکیدار نے نہر اپر چناب ملکھانوالہ روڈ پر خودساختہ ڈمپنگ پوائنٹ بنالیا، گندگی کے باعث نہر کی پٹری سے متعدد دیہات کے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ، ملحقہ دیہات میں تعفن کے باعث متعدد بیماریاں پھیلنے لگی۔تحصیل سمبڑیال انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن کے ٹھیکیداروں نے صاف ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے وزیراعلیٰ کے احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے نہر اپرچناب ملکھانوالہ روڈ پر خودساختہ ڈمپنگ پوائنٹ بنا رکھا ہے جہاں سمبڑیال شہر سمیت گردونواح سے ڈمپر کوڑا وہاں پھینکے جارہے ہیں جس کی وجہ سے نہر ی پانی خراب ہونے کیساتھ 10دیہات کنگ ،بریار،ملکھانوالہ ،واں ، نند پور ،نواں پنڈ،کوٹلی چنوں ، چک بساؤسمیت دیگر علاقوں کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ،دوسری طر ف کوڑے کے باعث اورچند سال قبل بنائی گئی سڑک بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ ، کمشنر ، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس