صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر،ڈی سی کا دسترخوان ،گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کادورہ

  • گوجرانوالہ
کمشنر،ڈی سی کا دسترخوان ،گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کادورہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر،سٹی رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی،

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے چلڈرن ہسپتال میں قائم دسترخوان کا دورہ کیا اور شہریوں کے ہمراہ افطار کیا۔اس موقع پر انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ مستحق افراد کو بروقت معیاری سہولیات فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ مریضوں کو طبی سہولیات، ادویات دستیابی، صفائی کا جائزہ لیا اور بہتری کی ہدایات جاری کیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی : 7 کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں منظور

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

ایم ڈی اے کی ناجائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی

وہاڑی میں مردہ گوشت فروخت کرنے والے گرفتار

شہری کی فصل برباد کرنے پر 2 افراد کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ