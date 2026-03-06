صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدرگوجرانوالہ چیمبر وممبران کے اعزاز میں افطا ر ڈنر

  • گوجرانوالہ
صدرگوجرانوالہ چیمبر وممبران کے اعزاز میں افطا ر ڈنر

گوجرانوالہ( نیوز رپورٹر ‘سٹی رپورٹر)معروف بزنس مین رضوان شیخ اور شاہویر شیخ کی جانب سے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر علی ہما یو ں بٹ سمیت ایگزیکٹو ممبران کے اعزاز میں افطا ر ڈنر کا اہتما م کیا گیا

جس میں بزنس گرو پ کے قائد ین اورشہر کی نامورکاروباری و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔تقریب میں سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس سعد عرفانی،شیخ عامر رحمان، سیکرٹری جمخانہ عاصم انیس، رانا ناصر محمود سمیت دیگر صنعتکاروں اور تاجروں کی بڑی تعداد موجود تھی،اس موقع پر شرکا نے گوجرانوالہ کی صنعتی و تجارتی سرگرمیوں اور کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میزبانوں رضوان شیخ اور شاہویر شیخ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ ایسے اجتماعات سے تاجروں اور صنعتکاروں میں روابط مزید مضبوط ہوتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کارڈیالوجی ہسپتال :ناقص صفائی پر ٹھیکیدار کو ایک لاکھ جرمانہ

مارکیٹ میں روزانہ اشیاضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کاحکم

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ مکمل کرنے کیلئے 3 دن کی مہلت

ایف ڈی اے کی سروسز ڈیجیٹل شہریوں کو گھر بیٹھے سہولیات حاصل

منشیات فروش کو 9سال قید وجرمانہ

ڈکیتی کی جھوٹی کال ،شہری گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ