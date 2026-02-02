صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

ہوٹلز، پٹرول پمپس، تجارتی مراکز سے فیس،کرایہ نجی شعبہ وصول کریگا ٹینڈر25فروری کو کھلیں گے ، این ایچ اے ، قومی اخبارات میں اشتہارات شائع

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ملک بھر کی شاہراہوں کے اطراف تجارتی سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے اور ریونیو میں اضافے کے لیے رائٹ آف ویز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت قومی شاہراہوں پر قائم ہوٹلز، پٹرول پمپس اور دیگر تجارتی مراکز سے این او سی فیس اور سالانہ کرا یہ اب نجی شعبہ وصول کریگا ۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے پیپرا رولز کی مکمل پابندی کی جائے گی۔ این ایچ اے نے نجی شعبے کو اس عمل میں شامل کرنے کے لیے قومی اخبارات میں اشتہارات شائع کرا دئیے ہیں۔

منصوبے کے تحت کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، راولپنڈی ، وزیرآباد، حیدرآباد، لسبیلہ، بھکر، رحیم یار خان، بہاولپور، کوہاٹ، ایبٹ آباد، ڈی جی خان، بٹ خیلہ کے رائٹ آف ویزکو آؤٹ سورس کیا جا ئیگا ۔این ایچ اے ہیڈ کوارٹرز میں پری کوالیفائیڈ فرموں کی فنانشل بڈز 25 فروری کو دن ساڑھے 11 بجے کھولی جائیں گی۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا اس عمل سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر