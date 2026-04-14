پولیو مہم ،عظمیٰ کاردار نے چلڈرن ہسپتال میں افتتاح کیا

  • اسلام آباد
مارچ میں تمام ماحولیاتی نمونوں کا منفی آنا اہم پیش رفت ،فوکل پرسن

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) پنجاب بھر میں قومی انسدادِ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ مہم کا افتتاح وزیر اعلیٰ کی فوکل پرسن برائے پولیو عظمیٰ کاردار نے چلڈرن ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔افتتاحی تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف چلڈرن ہیلتھ سائنسز ڈاکٹر مسعود صادق، پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے نمائندگان اور ضلعی ہیلتھ افسر ڈاکٹر زاہد منیر نے شرکت کی۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عظمیٰ کاردار نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے ، 2025 میں 17اضلاع پولیو سے متاثر تھے تاہم اب صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔

مارچ میں تمام ماحولیاتی نمونے منفی آنا ایک بڑی پیش رفت ہے ۔انہوں نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ٹرانزٹ پوائنٹس کو مزید مضبوط کیا گیا ہے اور ہر داخلی و خارجی راستے پر ٹیمیں تعینات ہیں۔ پاکستان میں پولیو کی موجودگی کے باعث بدستورسفری پابندیوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہر شہری کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیرون ملک سفر سے قبل پولیو ویکسین ضرور لگوائے ۔ انہوں نے کہا کہ 2026 پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا سال ہے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

زرعی یونیورسٹی کی طالبہ نیشنل باکسنگ چیمپئن قرار

موسمی تبدیلی کے تناظر میں زرعی تحقیق مؤثر بنانے پر زور

پولیس لائنز میں جنرل پریڈ، افسروں و جوانوں کی شرکت

فیصل آباد ماسٹر پلان کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کا حکم

ٹوبہ میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4 لاکھ 33 ہزار بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف

میٹرک امتحانات، اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کے امتحانی مراکز کے دورے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس