آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ

  • اسلام آباد
آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ

تفتیشی نظام بہتر ،پبلک سروس ڈیلیوری کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہوئے ، آئی جی نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، شہر بھر میں پٹرولنگ کے نظام، ناکہ جات پر مؤثر چیکنگ، ریڈ زون کی سکیورٹی اور غیر ملکی وفود کی حفاظت کے انتظامات کا جائزہ لیا ،اس موقع پر انہوں نے تمام افسران کو واضع احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ عام شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے ، انہوں نے پولیس افسران کی ویلفیئر کو بھی ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اہلکاروں کی فلاح و بہبود سے ہی عوام کی بہتر خدمت ممکن بنائی جا سکتی ہے ،آئی جی نے تفتیشی نظام میں اصلاحات، کیپیٹل پولیس کالج میں تربیتی نظام کی بہتری اور پولیس ویلفیئر منصوبوں کا بھی جائزہ لیا ،بعد ازاں آئی جی نے سیف سٹی اسلام آباد کے توسیعی منصوبوں، ٹیکنالوجی پر مبنی اقدامات اور شہری سہولت کے لئے موبائل ایپلیکیشنز کے حوالے سے پیشرفت کا بھی جائزہ لیا ، اس موقع پر انہوں نے ہدایت دی کہ پبلک سروس ڈیلیوری کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔

