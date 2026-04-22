113 تعلیمی اداروں میں ہیڈز آف انسٹی ٹیوشنز کی تعیناتی مکمل

  • اسلام آباد
113 تعلیمی اداروں میں ہیڈز آف انسٹی ٹیوشنز کی تعیناتی مکمل

51مرد اور 62خواتین شامل ،نیلور میں سب سے زیادہ 45 تعیناتیاں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وفاقی نظامتِ تعلیمات (ایف ڈی ای) نے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے نئے تعلیمی سیشن کے آغاز پر 113 تعلیمی اداروں میں ہیڈز آف انسٹی ٹیوشنز کی تعیناتی مکمل کر لی ہے تاکہ تعلیمی سال کا آغاز مؤثر، منظم اور متحرک انداز میں کیا جا سکے ۔یہ اقدام سیکرٹری تعلیم کی ہدایات کی روشنی میں کیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل نے تمام چھ ایریا ایجوکیشن آفیسرز (AEOs) کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کی منظوری دی۔ مجموعی طور پر تعینات کیے گئے HOIs میں 51 مرد اور 62 خواتین شامل ہیں، سیکٹر کے لحاظ سے تقسیم کے مطابق نیلور میں سب سے زیادہ 45 تعیناتیاں کی گئیں، جبکہ بھارہ کہو میں 26 اور سہالہ میں 20 HOIs تعینات کیے گئے ۔ اسی طرح ترنول میں 10، اربن-I میں 8 اور اربن-II میں 4 تعیناتیاں عمل میں لائی گئیں۔ 

