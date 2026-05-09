صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلتھ سروسز اکیڈمی،محکمہ صحت پنجاب کے مابین شراکت داری معاہدہ

  • اسلام آباد
ہیلتھ سروسز اکیڈمی،محکمہ صحت پنجاب کے مابین شراکت داری معاہدہ

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) ملک میں زچہ و بچہ کی صحت کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے کے لیے ہیلتھ سروسز اکیڈمی اور۔۔۔

محکمہ صحت پنجاب کے درمیان اہم سٹرٹیجک شراکت داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد پنجاب بھر میں ماں اور بچے کی صحت سے متعلق سہولیات، تربیتی نظام اور طبی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے معاہدے کے تحت ہیلتھ سروسز اکیڈمی پنجاب کے 70 ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈویلپمنٹ سینٹرز میں طبی عملے کی استعداد کار بڑھانے ، جدید تربیتی پروگرامز منعقد کرنے اور صحت کے شعبے میں پیشہ ورانہ مہارت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات کرے گی۔ اس تعاون کے ذریعے ڈاکٹرز، نرسز، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دیگر متعلقہ طبی عملے کو جدید طبی تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ زچہ و بچہ کی شرح اموات میں کمی اور بنیادی صحت کی سہولیات میں بہتری لائی جا سکے تقریب میں دونوں اداروں کے اعلیٰ حکام، ماہرین صحت اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر معاہدے کی دستاویزات کا باضابطہ تبادلہ بھی کیا گیا۔وائس چانسلر ڈاکٹر شہزاد خان نے اس شراکت داری کو صحت عامہ کے شعبے میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا

میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ نائٹ آپریشن

ملاوٹ شدہ پتی تیار کرنے کے الزام میں مقدمہ درج

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 55کیسز کی چیکنگ

رشتہ کے تنازع پر میاں بیوی اور بیٹیوں پر تشدد

گمشدہ بچہ زیر تحویل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن