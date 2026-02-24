صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:بدامنی کے خلاف ریلوے پریم یونین کی احتجاجی ریلی

  • کراچی
سکھر:بدامنی کے خلاف ریلوے پریم یونین کی احتجاجی ریلی

ٹائر جلا کر دھرنا بھی دیا، روڈ بلاک، شہر میں امن وامان بحال کرانے کامطالبہ اسٹریٹ کرائم حد سے زیادہ، روزانہ گاڑیاں چوری، شہری غیر محفوظ، رہنما

سکھر(بیورو رپورٹ)پاکستان ریلوے پریم یونین سی بی اے سکھر کے زیر اہتمام ملازمین کی بڑی تعداد نے بڑھتی ہوئی بدامنی، لوٹ مار اور موٹر سائیکلوں و گاڑیوں کی مسلسل چوری کے خلاف ریلوے اسٹیشن تا ایوب۔ گیٹ احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا دیتے ہوئے ٹائر نذر آتش کئے ، اور دونوں اطراف سڑک بلاک کر دی، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہوگئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بدامنی کے خلاف تحریری پلے کارڈ و بینرز اٹھا رکھے تھے ، مظاہرین سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی جنرل سیکرٹری خیر محمد تنیو، اختر علی عباسی و دیگر رہنماؤں نے کہا کہ سکھر میں اسٹریٹ کرائم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوگیا، روزانہ کی بنیاد پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں چوری ہورہی ہیں جس سے شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے ہیں۔

مذکورہ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ افسوسناک امر ہے کہ ایک ذمہ دار شہری اور مزدور تنظیم کے مرکزی رہنما کی گاڑی بھی محفوظ نہ رہ سکی، جو پولیس کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے ، رہنماؤں نے سکھر پولیس کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے پولیس نے شہریوں اور شہر کو چوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے ، مذکورہ رہنماؤں و مظاہرین نے آئی جی سندھ پولیس سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ شہر میں امن و امان کی بحالی اور اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کئے جائیں۔بصورتِ دیگر ریلوے مزدور احتجاج کا دائرہ وسیع کردینگے جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس