خالی پلاٹ پر گڑھے میں بھرے پانی میں ڈوب کر دو کمسن بچے جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلشن معمار میں خالی پلاٹ پر گڑھے میں بھرے پانی میں ڈوب کر دو کمسن بچے جاں بحق ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق سائٹ سپرہائی وے کے علاقے گلشن معمار دھنی بخش گوٹھ میں واقع ایک گڑھے میں بھرے پانی میں ڈوب کر دو بچے جاں بحق ہوگئے ۔چھیپا ترجمان کے مطابق بچوں کی شناخت 11 سالہ وسیم ولد صدیق اور 10 سالہ محمد ذیشان ولد امیر محمد کے نام سے کی گئی، دونوں بچے اسی علاقے کے رہائشی تھے جو گرمی کی شدت کے باعث خالی پلاٹ میں قائم گڑھے میں بھرے پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہوئے ہیں۔علاقہ پولیس پلاٹ کے مالک کو تلاش کر رہی ہے ، پلاٹ پر کوئی چوکیدار تھا نہ چار دیواری تھی، پلاٹ کے مالک نے غفلت و لاپروائی برتی ہے جو قانوناً جرم ہے۔