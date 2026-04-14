صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شالامارمیڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں سرجیکل سمپوزیم

  • لاہور
شعبہ سرجری میں متعارف جدید رجحانات اے آئی ، روبوٹک سرجری پراظہار خیال

لاہور (ہیلتھ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر) شالامارمیڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں دسویں سرجیکل سمپوزیم کا انعقاد۔20 اپریل سے شروع ہونے والی انٹر نیشنل کانفرنس کے سلسلے میں سر جیکل سمپوزیم کے موقع پر شالامار سر جیکل آ نکالوجی کلینک کا بھی افتتاح کیا گیا ۔وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل،وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یو نیورسٹی پروفیسر محمود ایاز نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین شالامار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز شاہد حسین،پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر ،چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر عائشہ نعمان ، ہیڈ آف سرجری ڈیپارٹمنٹ شالامار ہسپتال پروفیسر طلعت وسیم ،پروفیسر خواجہ عظیم ،پروفیسر حماد رانا ،ڈاکٹر معاذ الحسن ،ڈاکٹرسارہ خالد اور کالج کے دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔سمپوزیم میں سرجری کے شعبہ میں متعارف ہونے والے جدید رجحانات اے آئی اور روبوٹک سرجری پر بات کی گئی۔پروفیسر گوندل نے اپنے خطاب میں ایف سی پی ایس امتحان میں شالامارمیڈیکل کالج کے طریقہ کی تعریف کی اور اس کو عالمی معیار کے مطابق قرار دیا انکا کہنا تھا کہ اب بیرون ممالک جن میں یو اے سی ،قطر اور سعودی عرب سے بھی طلبہ یہاں ٹریننگ کیلئے ا ٓرہے ہیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم 35 سوروپے من میں فروخت ہوگی خریداری مہم کے تمام تر انتظامات مکمل

میگا سیوریج منصوبے کا فیز ون 30 مئی تک مکمل کرنیکی ڈیڈ لائن

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے دستیاب وسائل کوفعال رکھا جائے

ریونیو اہداف کا حصول ہر صورت یقینی بنایا جائے ،ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو

قائد آبادمیں پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر باقاعدہ مہم کا آغاز

انٹر ڈویژن ہارڈ بال کرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ٹرائلزمکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھارت کے مسلمان اور پاکستان کی ذمہ داری
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فتح کے ہزار دعویدار ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مذاکرات کا اختتام نہیں آغاز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری لازم ہے
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد مذاکرات: امید اور خدشات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!… (3)
حافظ محمد ادریس