صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں، موٹرسائیکل، موبائل اور قیمتی املاک چرا لئے گئے

  • ملتان
وارداتیں، موٹرسائیکل، موبائل اور قیمتی املاک چرا لئے گئے

مچھلی خوراک، بکریاں، لیلا اور جعلی چیک فراڈ کے مقدمات درج کرلئے گئے

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ضلع میں مختلف واقعات میں شہریوں اور کاروباری حضرات کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ پہلے واقعہ تھانہ سنانواں کے علاقے موضع ڈوگرکلاسرہ میں پیش آیا، جہاں عبدالمجید اور محمد راشد سے تین نامعلوم افراد نے موبائل فون اور نقدی چھین لی۔دوسرے واقعہ تھانہ صدر کوٹ ادو میں ہوا، جہاں امیر عمر گاڈی بلوچ اور محمد رمضان کی موٹرسائیکل اور موبائل فون چھین لیے گئے ۔ تیسرے واقعہ میں ملک ضیغم عباس غاث کے فارم سے مچھلی کی خوراک چوری کر کے 10 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔چوتھے اور پانچویں واقعات میں غلام مجتبیٰ خان اگورمانی کا شاخ لیلا اور محمد صدیق کھنڈکہ بھانہ کی پانچ بکریاں اور پانچ بکرے مالیت 4 لاکھ 60 ہزار روپے نامعلوم افراد نے چوری کر لیے ۔ چھٹے واقعہ میں محمد اجمل کی سفید شاخ بکرا مالیت 50 ہزار روپے چوری ہوئی۔ساتویں واقعہ میں اللہ ڈتہ مشوری کو جعلی چیک کے ذریعے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا۔ پولیس نے تمام نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ٹی سی سی اجلاس ‘عالمی معیار سے ہم آہنگ سکلز فریم ورک کے عزم کیساتھ ختم

چیئرمین سی ڈی اے کا رمضان سہولت بازار کا دورہ ،قیمتوں کا جائزہ

10مارچ سے آزاد کشمیر میں 5جی نیٹ سروسز کا آغاز ،فیصل راٹھور

سی پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری آج ہوگی

پاکستان میں 1,157غیر ملکی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں،ایس ای سی پی

اسلام آباد ،بس اڈے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بندکئے گئے ہیں، پولیس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس