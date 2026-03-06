صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

  • ملتان
10کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب : امجد منیر

وہاڑی (خبرنگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن اور ڈائریکٹر جنرل فوڈ و کین کمشنر پنجاب امجد حفیظ کی ہدایت پر ضلع وہاڑی میں سستے آٹے کی فراہمی جاری ہے۔

ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر حافظ محمد امجد منیر نے بتایا کہ رمضان سہولت بازار وہاڑی اور بوریوالا میں قائم خصوصی سیل پوائنٹس پر 10 کلوگرام آٹے کا تھیلا 850 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے ، جبکہ ضلع بھر میں قائم 55 دیگر سیل پوائنٹس پر یہی تھیلا 900 روپے میں دستیاب ہے ۔انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سستے نرخوں پر آٹے کی فراہمی کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد راولپنڈی:مہنگائی کیخلاف کریک ڈائون،59گراں فروش گرفتار،50عمارتیں سیل

مارگلہ ہلز پر آتشزدگی روکنے کیلئے اقدامات ضروری ،رندھاوا

مری، آٹا سمگلنگ میں ملوث فوڈ انسپکٹر کا تبادلہ، شوکاز نوٹس جاری

شازیہ مری ، شہلا رضا کی ایرانی سفیر سے ملاقات، آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہارِ تعزیت

سوشل کوآپریشن انیشی ایٹو اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کی جانب سے مستحق افرادمیں راشن تقسیم

سٹی صدر روڈ پلازہ آتشزدگی، ایک ارب سے زائد کا نقصان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ