صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

  • ملتان
ڈی پی او نے پولیس افسروں کو انعامات سے نوازا

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی) ڈی پی او تصور اقبال نے شاندار اور مثالی کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں میں سی سی تھری سرٹیفکیٹس اور نقد انعامات تقسیم کیے۔

اس موقع پر سب انسپکٹر محمد فیاض کو تھانہ ساہوکا کے قتل مقدمہ نمبر 387/22 میں بہترین تفتیش، مؤثر پیروی اور شہادتوں کی بنیاد پر دونوں مجرمان کو دو، دو مرتبہ عمر قید اور 9،9 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دلوانے پر خصوصی طور پر سراہا گیا۔ اور انہیں سرٹیفکیٹ اور کیش انعام دیا گیا۔اسی طرح تھانہ صدر میلسی کی پولیس ٹیم کو بھی شاندار کارکردگی پر انعامات سے نوازا گیا، جس میں ایس ایچ او رائے فرحت نواز، سب انسپکٹر محمد آصف اور ان کی ٹیم شامل ہیں۔ پولیس ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ظفری گینگ کو گرفتار کر کے 19 لاکھ روپے مالیت کی 12 موٹر سائیکلیں، نقدی اور دیگر مال مسروقہ برآمد کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نجی املاک کی خوبصورتی کے لئے خزانے سے اخراجات بند

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 58املاک سربمہر

فوڈ اتھارٹی :3سموسہ رول پٹی یونٹس پر کارروائیاں، یونٹس بند

واٹر سٹوریج کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح

بیدیاں روڈ پر 9غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاترسربمہر، تعمیرات مسمار

ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف درخواست پر سماعت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ