خاتون دو بچوں سمیت اغوا ،پولیس بازیاب نہ کراسکی

  • ملتان
خاتون دو بچوں سمیت اغوا ،پولیس بازیاب نہ کراسکی

بیوی بچوں کو بازیاب کرایا جائے :شعیب ، اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ

 خانیوال ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) تھانہ سٹی کے علاقے نظام آباد میں 20روز قبل 22 الہ خاتون لائبہ بی بی کو دو کمسن بچوں زوہیب اور عفراء سمیت نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر اغوا کر لیا پولیس بازیاب نہ کرا سکی ۔ مقدمہ متاثرہ کے خاوند شعیب کی درخواست پر درج کر لیا گیا ۔ شعیب کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائی سست روی کا شکار ہے ۔ متاثرہ شہری نے الزام لگایا کہ وہ انتہائی غریب ہے اور 1787 ہیلپ لائن کے ذریعے مقدمہ درج کروایا ۔ متعدد بار تھانے کے چکر لگانے کے باوجود بیوی بچوں کی بازیابی نہ ہو سکی ۔حکام سے اپیل ہے بیوی بچوں کو بازیاب کرایا جائے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

پولیس باکسنگ اکیڈمی کا افتتاح

درخواست گزار کو متوفی کوٹہ پر ملازمت دینے کاحکم

نقل کرنے والے طلبہ پرمستقل پابندی کا انتباہ

سینیٹرسرمد علی سے جامعہ اردو کے وفد کی ملاقات

گورنرسے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات

حیدر آباد:آرٹس کونسل کی بحالی کیلئے فنکاروں، ہنر مندوں کا مظاہرہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
مفتی منیب الرحمٰن