صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں آج بھی مقبول جماعت ،جمیل بخاری

  • ملتان
پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں آج بھی مقبول جماعت ،جمیل بخاری

آزاد کشمیر دوسرے مرحلے کے انتخابات شفاف و غیر جانبدار ہونے چاہئیں،گفتگو

مونڈکا (نامہ نگار)پیپلز پارٹی ضلع مظفرگڑھ کے سینئر نائب صدر اور حلقہ پی پی 271 کے ٹکٹ ہولڈر سید جمیل بخاری نے کہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کے دوسرے مرحلے کے انتخابات آزاد، شفاف اور غیر جانبدار ہونے چاہئیں، کیونکہ منصفانہ انتخابی عمل ہی جمہوریت کے استحکام کی ضمانت ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پہلے مرحلے کے انتخابات میں بدترین دھاندلی کے ذریعے عوام کے ووٹ کی اہمیت کو متاثر کیا گیا، اس لیے دوسرے مرحلے میں ایسی کسی کوشش سے گریز کیا جائے ۔یہ بات انہوں نے بانر شریف کے رہائشی سید طارق ندیم شاہ اور سید طیب طارق شاہ سے ملاقات کے دوران کہی، جنہوں نے انہیں پیپلز پارٹی ضلع مظفرگڑھ کا تنظیمی عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد دی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی یوتھ کے رہنما سید احمد حماد بخاری بھی موجود تھے۔

سید جمیل بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور جیالے ہر غیر جمہوری ہتھکنڈے کا جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے اور عوام کے حقِ رائے دہی کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آج بھی جنوبی پنجاب کی مقبول عوامی جماعت ہے ، تاہم بعض منتخب نمائندوں نے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا، جو مناسب طرزِ عمل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کارکنوں کو ان کی وابستگی، جدوجہد اور نظریے کی بنیاد پر اہمیت دیتی ہے ، نہ کہ ذاتی حیثیت یا مفادات کی بنیاد پر۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پارٹی کو مزید مضبوط اور فعال بنانے کے لیے کارکنوں کو ہر سطح پر ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی جاری رکھی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوشل سکیو رٹی ہسپتال میں ادویات نہ ملنے پر کمشنر کا نوٹس

بارش سے انڈر پاسز ، نشیبی علاقے ، گلی محلے پھر زیر آب

کاروبار دوست پا لیسیوں کو فروغ دیا جا رہا :جام کمال

ڈسکہ اور گردو نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ، کاروبار ٹھپ

آٹا سمگلنگ کی روک تھام کیلئے چیک پو سٹیں قائم

انچارج پیرا فورس ڈسکہ ناقص کارکر دگی پر تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر