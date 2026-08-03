صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈووکیٹ جنرل سے بار رہنماؤں اور وکلاء وفد کی ملاقات

  • ملتان
ایڈووکیٹ جنرل سے بار رہنماؤں اور وکلاء وفد کی ملاقات

بیرسٹر ظفراللہ خان کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، قانونی نظام کی بہتری پر تبادلہ خیال

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)نئے تعینات ہونے والے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفراللہ خان سے پنجاب بار کونسل کے رہنماؤں اور سینئر وکلاء نے ملاقات کی اور انہیں منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔تفصیل کے مطابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل خواجہ قیصر بٹ ایڈووکیٹ سپریم کورٹ، چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی عباس علی چدھر اور دیگر سینئر وکلاء پر مشتمل وفد نے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفراللہ خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وکلاء برادری سے متعلق مختلف امور، بار اور بنچ کے درمیان بہتر روابط، انصاف کی بروقت فراہمی اور قانونی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔وکلاء وفد نے امید ظاہر کی کہ بیرسٹر ظفراللہ خان اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے انصاف کی فراہمی اور وکلاء برادری کے مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کریں گے ۔اس موقع پر ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے وفد کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے بار اور بنچ کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مون سون بارشیں : مہنگی سبزیاں خریدنا بھی غریبوں کیلئے محال

وزیر صحت کا زیر تعمیر جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

مخالفین کے انتخابی نتائج پر عائد الزامات مسترد:عمران نذیر

عقائد ِاسلام کی آبیاری میں علی ہجویری ؒ کا کلیدی کردار:اشرف جلالی

دہشتگردی کے خاتمے کیلئے قومی اتفاق رائے پیدا کرنیکا مطالبہ

بجلی، پیٹرول ، ٹیکسوں کے نام پر عوام کا استحصال : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر