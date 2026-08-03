صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تونسہ بیراج چیک پوسٹ پر کارروائی 150 کلو چھالیہ برآمد،ملزم گرفتار

  • ملتان
تونسہ بیراج چیک پوسٹ پر کارروائی 150 کلو چھالیہ برآمد،ملزم گرفتار

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ہیڈ تونسہ بیراج چیک پوسٹ پر رینجرز پنجاب، پولیس اور کسٹمز کی مشترکہ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 150 کلوگرام چھالیہ برآمد کرکے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔

تفصیل کے مطابق انچارج چیک پوسٹ ہیڈ تونسہ بیراج سب انسپکٹر مہر عاشق حسین کی سربراہی میں مشترکہ ٹیم نے چیکنگ کے دوران ایک ہائی ایس گاڑی کو روک کر تلاشی لی۔ دورانِ تلاشی گاڑی سے 150 کلوگرام چھالیہ برآمد ہوئی، جس کی مالیت تقریباً 4 لاکھ 50 ہزار روپے بتائی گئی ہے ۔کارروائی کے دوران گاڑی ڈرائیور کوٹ ادو کے رہائشی تہذیب الحسن کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ برآمد شدہ چھالیہ، گاڑی نمبرRNC-3222 اور گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹمز ڈیپارٹمنٹ جے سی پی تونسہ بیراج کے حوالے کر دیا گیا۔متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اشیاء کی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے مشترکہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طبی فضلے کی ناقص ری سائیکلنگ کا انکشاف

ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پھیلاؤ کیس،37افسران اور ملازمین کو حتمی شوکاز نوٹس جاری

ڈاکٹر فاروق ستار کی مقتول رضا علی کے اہل خانہ سے تعزیت

گورنر سندھ کا دارالسکون کا دورہ، خصوصی بچوں کے ساتھ وقت گزارا

جماعت اسلامی خدمت اور دیانت کی علامت ،منعم ظفر

یومِ شہدائے سندھ پولیس پر سی ویو پرریس کاانعقاد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر