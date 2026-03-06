صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے کراسنگ واجبات کی عدم ادائیگی ، ملازمین کی تنخواہیں التوا کا شکار

  • سرگودھا
ریلوے کراسنگ واجبات کی عدم ادائیگی ، ملازمین کی تنخواہیں التوا کا شکار

ریلوے کراسنگ واجبات کی عدم ادائیگی ، ملازمین کی تنخواہیں التوا کا شکاروفاقی ادارہ آڈٹ نے بھی سنگین اعتراضات کی ذمہ داری ریلوے کے متعلقہ افسران پر عائد کر دی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرگودھا سمیت پنجاب کے کئی اضلاع میں ریلوے کراسنگز کے واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ادارہ مالی مشکلات کا شکار ہے اور آڈٹ اعتراضات کے پیش نظر متعلقہ شعبے بھی شدید پریشانی میں ہیں۔ذرائع کے مطابق سرگودھا، ملتان، خانیوال، ساہیوال، جھنگ، بھکر، لیہ، مظفرگڑھ، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، بہاؤالپور، رحیم یار خان، لودھراں، پاکپتن، بہاؤلنگر اور وہاڑی میں ہائی ویز پر موجود ریلوے کراسنگز کی فعالیت، مرمت اور عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے نومبر 2025 میں سیکرٹری ورکس اینڈ کمیونیکشن پنجاب حکومت کو 75 کروڑ 59 لاکھ روپے کی ادائیگی کی درخواست بھیجی گئی تھی، تاہم اب تک صرف 17 فیصد رقم وصول ہو سکی ہے ۔متعلقہ اضلاع کے ایکسئینز ہائی وے واجبات کی ادائیگی میں صاف انکاری ہیں، جس کے نتیجے میں ریلوے کراسنگز پر تعینات عملے کی تنخواہیں التواء کا شکار ہو گئی ہیں۔ وفاقی ادارہ آڈٹ نے بھی سنگین اعتراضات کی ذمہ داری ریلوے کے متعلقہ افسران پر عائد کر دی ہے ، جس سے متعلقہ افسران تذبذب کا شکار ہیں۔ حکام نے بتایا کہ صوبائی حکومت کو الٹی میٹم اور متعلقہ اداروں کو ایک مرتبہ پھر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔، اور اگر باقی واجبات بروقت ادا نہ کیے گئے تو تمام اضلاع میں ریلوے پھاٹک بغیر نوٹس کے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منصوبوں میں تاخیر ،بلڈرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ

منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو چکے ، شرجیل میمن

ریسکیو اور ایمرجنسی سروسز کی تنظیمِ نوکے حوالے سے اہم پیشرفت

کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ

قانونی تاجروں کو مکمل تحفظ دینگے ، ایڈیشنل آئی جی

کورنگی ہنگامہ آرائی کیس ، پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ