صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان دکانداروں،ریڑھی بانوں نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر رکھا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)بھاگٹانوالہ اور گردونواح میں سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ رمضان المبارک کا نصف حصہ گزر جانے کے باوجود نئے اسسٹنٹ کمشنر مقامی مارکیٹوں میں چیکنگ کے لیے نظر نہیں آئے ۔ذرائع کے مطابق سرکاری نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے دکانداروں اور ریڑھی بانوں نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر رکھا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کہیں نظر نہیں آتا۔عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مارکیٹوں میں چیکنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے تاکہ ناجائز منافع خوری کو روکا جا سکے ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ رمضان المبارک کے باقی ایام میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نجی املاک کی خوبصورتی کے لئے خزانے سے اخراجات بند

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 58املاک سربمہر

فوڈ اتھارٹی :3سموسہ رول پٹی یونٹس پر کارروائیاں، یونٹس بند

واٹر سٹوریج کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح

بیدیاں روڈ پر 9غیر قانونی ہائوسنگ سکیموں کے دفاترسربمہر، تعمیرات مسمار

ای چالان اور بھاری جرمانوں کے خلاف درخواست پر سماعت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ