صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:کماد کی فصل سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

  • جرم و سزا کی دنیا
جڑانوالہ:کماد کی فصل سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)تھانہ روڈالہ کے علاقے چک نمبر 374 گ ب میں کماد کی فصل سے ایک نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔

پولیس کے مطابق اطلاع ملنے پر ایس آئی غلام جعفر، اے ایس آئی محمد یعقوب اور دیگر اہلکار موقع پر پہنچے ، جہاں کماد کی فصل میں تقریباً 30 سے 35 سال عمر کی خاتون کی لاش پڑی ہوئی ملی۔ ابتدائی طور پر خاتون کی شناخت نہیں ہو سکی۔پولیس نے لاش کو ضروری قانونی کارروائی کے لیے تحویل میں لے کر متعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ جبکہ خاتون کی شناخت اور واقعے کے محرکات جاننے کے لیے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

کویت میں اڈا غیرمحفوظ ،جنرلز نے کوتاہی کی :امریکی فوجی

غزہ :اسرائیلی ڈرون حملہ فائرنگ، مزید5افراد شہید

امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں چل بسے

افغانستان :خواتین پر پابندیاں بازار ویران، کاروبار متاثر

امریکا اور ایران حملے بند ،مذاکرات شروع کریں،انتونیو گوتریس

خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ ،ایرانی اخبار نے ٹرمپ و دیگر انتقامی اہداف کی فہرست جاری کر دی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak