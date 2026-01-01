جنگی جنون،بھارت کا پاکستانی سرحد کے قریب فضائی مشقوں کا اعلان
نئی دہلی (نیوز ایجنسیاں ، مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت کا جنگی جنون نہ ختم ہو سکا ،بھارتی ا یئر فورس نے پاکستانی سرحد کے قریب گجرات کے علاقے کچھ میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔۔۔
اس سلسلے میں 20 جنوری سے 21 جنوری تک فضائی حدود کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کر کے انڈین ا یئر فورس کی مشق کے لیے ریزرو کرنے کا نوٹس ٹو ایئر مین (نوٹم) جاری کر دیا ۔بھارتی میڈیا کے مطابق مشقوں میں رافیل، سخوئی 30 ایم کے آئی، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن لڑاکا طیارے حصہ لیں گے ، ان مشقوں میں تیز رفتار پروازیں، ہوائی لڑائی کی مشق اور ممکنہ طور پر لائیو فائرنگ یا بمباری کی تربیت بھی شامل ہوگی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ محدود فضائی زون پاکستان کے ساتھ بھارت کی جنوبی سرحد کے حساس علاقے پر محیط ہے جس میں بحیرہ عرب، سر کریک، راجکوٹ اور احمد آباد کے نزدیکی علاقے شامل ہیں۔تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔بھارت کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن (ڈی آر ڈی او) نے بدھ کو دو’ پرالے ‘ میزائلوں کا تجربہ کیا ہے ۔انڈین وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 31 دسمبر کو تقریباً ساڑھے دس بجے اڈیشہ کے ساحل سے ایک ہی لانچر سے یکے بعد دیگرے دو پرالے میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔بیان کے مطابق دونوں میزائلوں نے پرواز کے تمام اہداف کو پورا کیا اور اس کی تصدیق جہاز پر نصب ٹیلی میٹری سسٹمز کے ذریعے کی گئی۔وزارت دفاع کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پرالے انڈیا کا مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل ہے جو درستگی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین رہنمائی اور نیویگیشن استعمال کرتا ہے ۔یہ میزائل مختلف اہداف کے خلاف متعدد قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔